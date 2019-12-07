İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Kostas Sloukas

THY Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Kostas Sloukas
THY Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Kostas Sloukas

THY Euroleague’in 12. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas seçildi. Sloukas, Euroleague kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si oldu.

THY Euroleague'in 12. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Fenerbahçe Beko'nun sahasında karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalarda 107-102'lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, haftanın MVP'si oldu. Maçta 41 dakika süre alan Sloukas, 23 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.

29 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 39 verimlilik puanı aldı. Sloukas'ı Shane Larkin 37, Tyrese Rice da 33 verimlilik puanı ile takip etti.

Öte yandan Sloukas Euroleague kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.