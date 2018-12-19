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THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 14. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Rusya, Fenerbahçe ise Karadağ deplasmanında oynayacak.

THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı yarın ve 21 Aralık Cumartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile mücadele edecek. Fenerbahçe, Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica'ya, Darüşşafaka da BC Khimki Moskova'ya konuk olacak. Haftanın kapanışında ise Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano oynayacak. 

THY Euroleague'de 14. hafta programı şöyle:

Yarın
20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
22.00 Buducnost Podgorica - Fenerbahçe Beko
22.00 Olympiakos - Gran Canaria
23.00 Saski Baskonia SAD - FC Barcelona Lassa

21 Aralık Cumartesi
20.00 BC Khimki Moskova - Darüşşafaka Tekfen
21.00 Zalgiris Kaunas - Maccabi FOX Tel Aviv
22.00 Bayern Münih - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano  

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