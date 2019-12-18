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THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Fenerbahçe Zenit'i, Anadolu Efes de CSKA Moskova'yı konuk edecek.

THY Euroleague'de çift hafta heyecanı yaşanırken, 15. hafta müsabakaları yarın ve 20 Aralık Cuma günü yapılacak. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak. Lider Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda CSKA Moskova ile mücadele edecek. Hafta Asvel - ALBA Berlin arasındaki müsabaka ile sona erecek.
THY Euroleague'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos

22.45 AX Armani Exchange Milan - Valencia Basket

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid

20 Aralık Cuma

20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas

20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova

21.00 Kızılyıldız - Olympiakos

22.30 Bayern Münih - FC Barcelona

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - ALBA Berlin

Oğuzhan Ort

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