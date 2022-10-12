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THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Euroleague'in 2. haftasında heyecan yarın ve 14 Ekim Cuma oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Efes deplasmanda Fransız takımı Monaco ile mücadele edecekken, Kızılyıldız da Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe de evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile ASVEL arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Euroleague'de 2. haftasının programı şöyle:

Yarın

20.00 Kızılyıldız - Panathinaikos
20.00 AS Monaco - Anadolu Efes
21.30 Virtus Bologna - Bayern Münih
21.30 Barcelona - Real Madrid

14 Ekim Cuma

21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
21.00 Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv
21.30 Baskonia - Partizan
21.30 Olimpia Milano - ALBA Berlin
21.45 Valencia Basket - ASVEL

Oğuzhan Ort



 

 

 

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