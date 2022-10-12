THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı

Euroleague'in 2. haftasında heyecan yarın ve 14 Ekim Cuma oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Efes deplasmanda Fransız takımı Monaco ile mücadele edecekken, Kızılyıldız da Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe de evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile ASVEL arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Euroleague'de 2. haftasının programı şöyle:

Yarın

20.00 Kızılyıldız - Panathinaikos

20.00 AS Monaco - Anadolu Efes

21.30 Virtus Bologna - Bayern Münih

21.30 Barcelona - Real Madrid

14 Ekim Cuma

21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

21.00 Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv

21.30 Baskonia - Partizan

21.30 Olimpia Milano - ALBA Berlin

21.45 Valencia Basket - ASVEL

Oğuzhan Ort







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