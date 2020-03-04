THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 27. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacakken, 28. hafta heyecanı da yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit, Zalgiris Kaunas'u konuk edecek. Bu hafta lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Rusya'da Khimki Moskova ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 28. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Zalgiris Kaunas

22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova

23.00 Real Madrid - Asvel Lyon-Villeurbanne

23.00 Valencia Basket - AX Armani Exchange Milano

6 Mart Cuma

20.00 Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos

21.00 Kızılyıldız - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 FC Barcelona - Bayern Münih

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin

Oğuzhan Ort

