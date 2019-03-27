THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı !

Fenerbahçe İtalya'da EA7 Olimpia Milano ile, Anadolu Efes de İspanya'da Saski Baskonia ile karşılaşacak. Darüşşafaka ise İstanbul'da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak.

THY Euroleague'de 29. haftanın programı şöyle:

Yarın

22.00 Panathinaikos - Real Madrid

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Gran Canaria

22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko

23.00 FC Barcelona Lassa - Buducnost Podgorica

29 Mart Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - CSKA Moskova

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih

22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

22.30 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes

Oğuzhan Ort

