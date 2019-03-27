THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı !

Fenerbahçe İtalya'da EA7 Olimpia Milano ile, Anadolu Efes de İspanya'da Saski Baskonia ile karşılaşacak. Darüşşafaka ise İstanbul'da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak.
THY Euroleague'de 29. haftanın programı şöyle:
Yarın
22.00 Panathinaikos - Real Madrid
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Gran Canaria
22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko
23.00 FC Barcelona Lassa - Buducnost Podgorica
29 Mart Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - CSKA Moskova
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih
22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
22.30 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes
Oğuzhan Ort