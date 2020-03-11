İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes İspanyol ekibi Valencia Basket'i, Fenerbahçe Beko da Yunan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak. Öte yandan bu hafta oynanacak 4 maç koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 12 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova ile ALBA Berlin karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları maçlarını iç sahada oynayacak. Anadolu Efes, yarın saat 23.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecek. Fenerbahçe de 13 Mart Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Hafta Barcelona-Zalgiris Kaunas maçı ile tamamlanacak.

Koronavirüsten dolayı 4 maç seyircisiz

Dünya sağlığını tehdit eden koronavirüs (COVID-19), Euroleague'i de etkiledi. Euroleague yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 4 maç seyircisiz oynanacak. Buna göre Real Madrid-Kızılyıldız, Milano-Olympiakos, ASVEL-Zenit ve Barcelona-Zalgiris Kaunas müsabakalarına seyirci alınmayacak. Maccabi-Baskonia karşılaşmasında ise maçında ise ancak 5 bin seyirci girişine izin verildi.
THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - ALBA Berlin
20.30 Anadolu Efes - Valencia Basket
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.45 AX Armani Exchange Milano - Olympiakos
23.00 Real Madrid - Kızılyıldız

13 Mart Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Bayern Münih
20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg
23.00 FC Barcelona - Zalgiris Kaunas

Oğuzhan Ort
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.