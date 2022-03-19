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THY Euroleague'de 30. haftanın MVP'si Wade Baldwin

THY Euroleague'de 30. haftanın MVP'si Wade Baldwin
THY Euroleague'de 30. haftanın MVP'si Wade Baldwin

THY Euroleague'de Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, ALBA Berlin karşısında 16 sayı, 10 asist ve 7 ribaund ile oynadı ve 29 verimlilik puanı ile haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Baskonia'nın evinde ALBA Berlin'i 85-68'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada gösterdiği performansla galibiyetle büyük rol oynayan ABD'li oyuncu Wade Baldwin haftanın MVP'si seçildi. Baldwin müsabakayı 16 sayı, 10 asist, 7 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı. 25 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla 29 verimlilik puanı aldı.

Bu sezon daha önce 17. haftada MVP seçilen Wade Baldwin ikinci kez bu ödülünün sahibi oldu.

Oğuzhan Ort
 

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