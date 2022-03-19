THY Euroleague'de 30. haftanın MVP'si Wade Baldwin

THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Baskonia'nın evinde ALBA Berlin'i 85-68'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada gösterdiği performansla galibiyetle büyük rol oynayan ABD'li oyuncu Wade Baldwin haftanın MVP'si seçildi. Baldwin müsabakayı 16 sayı, 10 asist, 7 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı. 25 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla 29 verimlilik puanı aldı.

Bu sezon daha önce 17. haftada MVP seçilen Wade Baldwin ikinci kez bu ödülünün sahibi oldu.

Oğuzhan Ort

