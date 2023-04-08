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THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Darius Thompson

THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Darius Thompson
THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Darius Thompson

THY Euroleague'de 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Baskonia'da 36 verimlilik puanı ile oynayan ABD'li basketbolcu Darius Thompson oldu.

THY Euroleague'de 33. haftanın tamamlanmasının ardından, haftanın MVP'si de belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, haftanın MVP'sinin 36 verimlilik puanı ile oynayan Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson'un seçildiği belirtildi. Baskonia'nın evinde karşılaştığı ASVEL'i 120-100'lük skorla mağlup ettiği maçta Thompson, 23 sayı, 12 asist, 4 ribaund ve 3 top çalma ile oynadı.

Oğuzhan Ort

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