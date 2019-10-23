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THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 4. haftası Zenit Saint Petersburg-Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 25 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit Saint Petersburg, Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Hafta Saski Baskonia SAD - Olympiakos mücadelesi ile tamamlanacak.
THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Panathinaikos
20.15 Anadolu Efes - Real Madrid
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket
21.30 Bayern München - BC Khimki Moskova
22.00 Kızılyıldız - FC Barcelona

25 Ekim Cuma

20.00 Zalgiris Kaunas - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.00 ALBA Berlin - CSKA Moskova
21.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe
22.00 Saski Baskonia SAD - Olympiakos

Oğuzhan Ort

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