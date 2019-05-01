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THY Euroleague'de Final-Four 17-19 Mayıs'ta İspanya'da

THY Euroleague'de Final-Four 17-19 Mayıs'ta İspanya'da
THY Euroleague'de Final-Four 17-19 Mayıs'ta İspanya'da

THY Euroleague’de Final-Four heyecanı 17-19 Mayıs’ta İspanya’nın Vitori Gasteiz şehrinde Fenerbahçe - Anadolu Efes ile CSKA Moskova - Real Madrid arasında oynanacak.

THY Euroleague'de Play-Off heyecanı sona erdi ve gözler Final-Four'a çevrildi. Final-Four bu sezon 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya'nın Vitori Gasteiz şehrinde organize edilecek. Turnuvada Zalgiris Kounas'ı eleyen Fenerbahçe Beko, Saski Baskonia'yı geçen CSKA Moskova, Panathinaikos'u saf dışı bırakan Real Madrid ile Barcelona'yı turnuvanın dışında bırakan Anadolu Efes mücadele edecek. 

Final-Four'da Fenerbahçe ile Anadolu Efes, CSKA Moskova ile de Real Madrid finale çıkmak için oynayacak.  

Oğuzhan Ort

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