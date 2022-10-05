THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı

Euroleague'de 2022-2023 sezonunda heyecan yarın başlayacak. Sezonun açılış maçlarında ASVEL ile Olimpia Milano ve Panathinaikos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile mücadele edecek. Efes ise Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek.
Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:
Yarın
- 21.00 ASVEL - Olimpia Milano
- 21.00 Panathinaikos - Real Madrid
- 21.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris
- 21.30 Valencia - Baskonia
- 21.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
7 Ekim Cuma
- 20.30 Efes - Kızılyıldız
- 21.00 ALBA Berlin - Partizan
- 21.30 Virtus Bologna - Monaco
- 21.30 Barcelona - Olympiakos
Oğuzhan Ort
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