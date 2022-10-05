THY Euroleague'de şov başlıyor

Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarının mücadele ettiği Euroleague, yarın start alacak. Tek grupta toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'den 2 takım bulunuyor. Organizasyonda Türkiye'yi Efes ve Fenerbahçe temsil edecek. Euroleague'de normal sezon 14 Nisan 2023'te tamamlanacak. Sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Final Four'un tarihi ve yeri henüz açıklanmadı. Euroleague'de 2022-2023 sezonunu Efes şampiyon olarak tamamladı ve üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti. Lacivert-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda da kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da şampiyon oldu.

Oğuzhan Ort

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