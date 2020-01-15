THY Euroleague'in 20. hafta heyecanı

THY Euroleague'de çift haftanın ikinci devresi heyecanı yarın ve 17 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Türk takımları bu hafta karşılaşmalarını evinde oynayacak. Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi FC Barcelona ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Lider Anadolu Efes de cuma günü Fransız temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Hafta Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.00 Khimki Moskova - Real Madrid

20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - AX Armani Exchange Milano

17 Ocak Cuma

20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket

20.00 CSKA Moskova - Baskonia Vitoria-Gasteiz

20.30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin

21.30 Olympiakos - Bayern Münih

22.30 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas

Oğuzhan Ort