THY Euroleague'in ilk haftası Türk takımları 2'de 0

THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı sona erdi. Bu hafta Türk takımları, İspanyol ekipleri ile mücadele etti. Fenerbahçe, Real Madrid'e konuk olurken parkeden 81-77'lik skorla mağlup ayrıldı. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barca 74-64'lük skorla kazandı.

Euroleague'de ilk haftayı Valencia Basket'i deplasmanda 96-71 yenen son şampiyon CSKA Moskova averajla ilk sırada tamamladı.

Bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları ise şöyle:

BC Khimki Moskova: 89 - Maccabi FOX Tel Aviv: 83

Panathinaikos: 87 - Kızılyıldız: 82

Bayern Münih: 78 - EA7 Olimpia Milano: 64

Real Madrid: 81 - Fenerbahçe Beko: 77

Zalgiris Kaunas: 58 - Saski Baskonia: 70

Anadolu Efes: 64 - FC Barcelona: 74

ALBA Berlin: 85 - Zenit Saint Petersburg: 65

Asvel Lyon-Villeurbanne: 82 - Olympiakos: 63

Valencia Basket: 71 - CSKA Moskova: 96

Oğuzhan Ort