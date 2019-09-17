THY, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki sponsoru oldu

Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, bu sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. 2019-2020 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

Belçika temsilcisi Club Brugge ile 18 Eylül'de saat 19.55'te (TSİ) Jan Breydel Stadyumu'nda gerçekleşecek müsabakadan itibaren THY logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, turnuva seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.

Ferhat Yasak