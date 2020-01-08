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THY, Irak ve İran'a gerçekleştirilen seferleri askıya aldı!

THY, Irak ve İran'a gerçekleştirilen seferleri askıya aldı!
THY, Irak ve İran'a gerçekleştirilen seferleri askıya aldı!

Türk Hava Yolları(THY), Irak ve İran’a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla yarın saat 21.00’e kadar askıya aldı.

İran ile ABD arasında son günlerde yaşanan kriz sürerken bölgede artan gerilim nedeniyle THY, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli seferleri geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda THY, iki ülkedeki uçuşlarını yarın akşam saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.

Irak ve İran hava sahası kullanılmayacak

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın farklı ülkelere seyahat eden uçakları da Irak ve İran hava sahasını yine bu süre zarfında kullanmayacak. Uçaklar belirtilen hava sahasına girmeden rotalarında devam edecek.

Ferhat Yasak
 

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