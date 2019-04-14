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THY İstanbul Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcuya doğru gidiyor

THY İstanbul Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcuya doğru gidiyor
THY İstanbul Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcuya doğru gidiyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınmadan itibaren gerçekleştirilen 4 bin 800’ün üzerinde seferle 840 binden fazla yolcunun taşındığını açıkladı. Ekşi, bugünkü uçuşlarla birlikte toplam 1 milyon yolcuya ulaşılacağını kaydetti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen büyük taşınma sürecinin ardından İstanbul Havalimanı'nda 6 Nisan'dan itibaren başlayan tarifeli uçuşlara ilişkin uçak ve yolcu rakamlarını açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ekşi, taşınma sonrası THY tarafından gerçekleştirilen 4 bin 800'ün üzerinde seferle 840 binden fazla yolcunun taşındığını belirtti. THY Genel Müdürü Ekşi, paylaşımında 14 Nisan Pazar günü (bugün) itibariyle 1 milyon yolcuya ulaşılacağını ifade ederek, “İstanbul Havalimanı'nda 1 milyona doğru! Büyük taşınmanın yapıldığı Cumartesi gününden itibaren THY olarak iniş-kalkış 4 bin 862 seferde toplam 841 bin 915 yolcu taşıdık. Bugünkü yolcularımız ile 1 milyonu aşacağız. Güzel gidiyor, daha da güzel olacak” dedi.  

Ferhat Yasak
 

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