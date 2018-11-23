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THY, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş ağını genişletiyor

THY, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş ağını genişletiyor
THY, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş ağını genişletiyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’ndan Adana ve Trabzon’a tarifeli uçuş başlatma kararı ald

29 Ekim'deki resmi açılış töreninin ardından 31 Ekim tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda tarifeli uçuşlara başlayan THY, buradaki uçuş ağını genişletme kararı aldı. İç hatlarda Antalya, Ankara ve İzmir'e; dış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye her gün karşılıklı birer sefer gerçekleştiren THY, günlük 5 olan sefer sayısına iki yeni destinasyon ekledi.

Adana ve Trabzon'a her gün sefer düzenlenecek 

Bu kapsamda Türk Hava Yolları, 10 Aralık'tan itibaren mevcut hatların yanı sıra Adana ve Trabzon'a haftanın her günü karşılıklı birer sefer olmak üzere haftada 7 frekans şeklinde bu destinasyonlara tarifeli uçuş gerçekleştirilecek. 

Bu hatlara seyahat etmek isteyen yolcular için bilet ücretleri de belli oldu. Yolcular İstanbul Havalimanı'dan Adana ve Trabzon'a 59 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. 

Ferhat Yasak
 

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