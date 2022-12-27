THY uçağı Bulgaristan'dan geri döndü

Türk Hava Yolları İstanbul - San Francisco seferini yapan TK289 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner uçağı saat 08.25'te İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Türk Hava Yolları uçağı Bulgaristan hava sahasındayken 74 yaşındaki ABD vatandaşı yolcu kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi. Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri dönmek istediğini bildirdi. İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesinden geri dönme izni alan uçak kalkmasından yarım saat sonra 09.00'da İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından, hasta yolcu sağlık ekipleri tarafından uçaktan alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tuncer Cengiz



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