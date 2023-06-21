THY uçağında skandal

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve kendisine ait iş yerinde müşterilerine kendi elleriyle şırdan yediren Mehmet Sur, bu sefer Türk Hava Yolları uçağında bir skandala imza attı. THY uçağında business olarak yolculuk yapan Mehmet Sur, THY tarafından servis edilen yemeği yediği esnada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Üzerine limon sıktığı anlarla birlikte yediği şırdanı, Mehmet Sur cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Hava Yolları uçağından yaşanan skandal görüntüler sosyal medya gündemine otururken, yaşanan olay sonrası Türk Hava Yollarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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