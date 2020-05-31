İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY uçaklarında ikram, kapalı kutular halinde dağıtılacak

THY uçaklarında ikram, kapalı kutular halinde dağıtılacak
THY uçaklarında ikram, kapalı kutular halinde dağıtılacak

Yeni tip korona virüs nedeniyle ara verilen uçuşlara 1 Haziran itibariyle yeniden başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY), ikram servisinde de değişikliğe gitti. Korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla uçak içinde ikramlar kutu içerisinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak.

Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY korona virüs nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların temasını azaltmak için ikram servislerinde yenilikler yaptı. Bu kapsamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olurken, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak. Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak. Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekibi de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerleri ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak.

Tuncer Cengiz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.