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THY yolcuları kabin içerisinde bagaj taşıyamayacak

THY yolcuları kabin içerisinde bagaj taşıyamayacak
THY yolcuları kabin içerisinde bagaj taşıyamayacak

Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamayla, yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajlarının kabin içerisinde taşınmayacağı açıklandı.

Türk Hava Yolları, duyurduğu yeni kararla korona virüs tedbirleri kapsamında iç hat uçuşlarını 4 Haziran'a, dış hat uçuşlarını ise 10 Haziran'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Bunun yanı sıra THY, kabin içerisinde taşınan bagajlara ilişkin yeni bir karar aldı.

Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, yeni alınan kararla yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajlarının artık kabin içerisine kabul edilmeyeceğini açıkladı. Yolcuların 8 kilogramlık kabin bagaj hakları ise uçak altındaki bagaj haklarını eklenecek. Ayrıca, yolcular el çantası ise kabinde taşıyabilecek.

Ferhat Yasak

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