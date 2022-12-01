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THY'de kuyruk çilesi bitmiyor

THY'de kuyruk çilesi bitmiyor
THY'de kuyruk çilesi bitmiyor

Türk Hava Yollarında son zamanlarda meydana gelen rötarlar, iptaller ve kuyruklar bir türlü bitmek bilmiyor. Son olarak uçak girişlerindeki bitmek bilmeyen kuyruklar yolcuları adeta çileden çıkardı. İstanbul-Antalya uçağına binmek üzere uçağa yönelen Antalya yolcuları uzun kuyrukları görünce THY yönetimine isyan ettiler.

THY’de kuyruk çilesi bitmiyor - Tıkla İzle

Pandemi sonrası bir türlü işleyişi sorunsuz hale getiremeyen Türk Hava Yolları'nda yolcu şikayetleri her geçen gün artıyor. Saatler süren rötarlar, ardı arkası kesilmeyen iptaller ve uçak binişlerindeki kuyruklar yolcuları adeta çileden çıkartıyor. Antalya'ya uçağına binmek üzere Türk Hava Yolları'nın uçağının kapısına gelen yolcular dakikalarla erimeyen kuyrukla karşılarında THY yönetimine adeta isyan ettiler. Yolcuları disiplinli bir şekilde uçağa yerleştiremeyen THY görevlileri kuyrukta bekleyen yolcuların şikayetlerini ise görmezden geldiler.

 

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