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THY'de sefer iptali sayısı 407'den 484'e çıktı

THY'de sefer iptali sayısı 407'den 484'e çıktı
THY'de sefer iptali sayısı 407'den 484'e çıktı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle iptal ettiği seferlerini güncelledi, iptal sayısı 407'den 484’e çıktı.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle THY sabah iptal ettiği seferlere yenilerini ekledi. THY, bu sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyurmuştu. THY'nin şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda da karla mücadele çalışmaları da devam ediyor.

Tuncer Cengiz
 

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