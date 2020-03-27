İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY'den dış hat uçuş noktalarına ilişkin açıklama

THY'den dış hat uçuş noktalarına ilişkin açıklama
THY'den dış hat uçuş noktalarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), 27 Mart saat 23.59'dan itibaren Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında 27 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlar paylaşıldı. Bu kapsamda belirtilen tarihten itibaren THY, dış hatlarda 5 noktaya uçuş gerçekleştirecek.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda değişiklikler meydana gelmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ferhat Yasak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.