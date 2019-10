THY'den havacılık devine dava sinyali

Operasyonu durdurulan Boeing 737 Max, havacılık sektörünün gündeminden düşmüyor. Yazılım hatası sebebiyle 24 tane uçağını uçuştan çekmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, Boeing ile görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan da gelecek yıl 25 yeni uçağın da filoya katılacak olması ciddi anlamda endişeye yol açıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, anlaşmaya varılamaması hâlinde C planını Boeing'e ilettiklerini belirterek, dava sinyali verdi. 2019 yılının operasyonel anlamda zor bir yıl olduğunu belirten Aycı, özellikle Max faktörünün çok etkili olduğunu söyledi. Aycı “Boeing krizi tüm havacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Biz de bunun ağırlığını hissediyoruz. Şu an 24 tane uçağı her gün yerde görmek beni çok rahatsız ediyor. Uçakları garaja park etmek için almadık. Bu sorunun halledilmesi konusunda müzakerelerimiz sürüyor. Sorunun bu sene çözülmesi gerekiyor. Sözleşmelerde kaynaklı durumları karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde görüşüyoruz. Ortada müşterek bir memnuniyetsizlik var. Umarım doğru adımları doğru zamanda atarlar. Boeing'i iş ortağımız olduğunu görmek istiyoruz” dedi.

UÇAMAYAN 49 UÇAK UYKULARINI KAÇIRIYOR

2013 yılında siparişini verdikleri 25 adet 737 Max tipi uçağın da önümüzdeki yıl filoya dâhil olacağını anlatan Aycı şunları kaydetti: 25 yeni uçakla birlikte önümüzdeki yıl 49 uçak yerde kalacak. Boeing'in bize tarih vermesi gerekiyor. Eğer bize tarih vermezlerle biz nasıl plan ve bütçe yapabiliriz. Düşünün 49 uçak neredeyse iç hatlarda sefer yapan bir firmanın toplam filosuna eşit. Bu fotoğrafı çok değiştirir. Bu yönettiğimiz krizin boyutunu da gösteriyor. Dolayısıyla Boenig'in krizi çözmesi ve yönetim anlamında makullere gelmesi, ucu açık bir süreç olmaktan çıkarıp şirketlerin plan yapabileceği bütçe yapabileceği hale getirmesi gerekiyor. Maalesef bunu şu an için başarmış değiller. Ama son derce açık fikirliler ve konun farkındalar. Krizin çözümü konusunda umutluyum. Max ile ilgili tüm sektör de elinden gelini yapıyor. ABD Sivil Havacılık Kuruluşu, Avrupa Sivil Havacılık Kuruluşu ve Türkiye Sivil Havacılık Kuruluşu onay verirse uçuklar uçar. En çok garantiyi gördüğümüz anda bu uçağı uçururuz. Şu an B planımızı devreye aldık. Kiralama yoluyla ihtiyacımızı karşıladık. Ancak 2020 yılı için yeterli olmayacak. Bu aşamada C planı Boeing'e ilettik. Eğer C planına geçersek her şey daha farklı farklı olur.

200 MİLYON DOLARLIK TASARRUF TEDBİRİ

Yerde bekleyen uçakların günlük bakım maliyetlerini ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken Aycı “Kayıplarımız her gün artıyor. Bu maliyetler inanılmaz boyutlara ulaştı. Tasarruf tedbirlerini sıkılaştırdık. Her bir kuruşun hesabı yapıyoruz. Elimizdeki varlıkları satışa çıkarıyoruz. Boğazdaki yalıyı satışa sunacağız. Şuan yabancı talipleri var. Yıl sonuna kadar 200 milyon dolar bir iyileşme bekliyoruz” diye konuştu. THY'nin dokuz aylık bilançolarına da değinen Aycı, Boeing krizine rağmen yıl sonunda kâr açıklayacaklarını söyledi. Aycı “24 tane uçak uçmamasına rağmen transit yolcuda üçüncü çeyrekte yüzde 7 artış yaptık. 9 aylık artış ise yüzde 3,9 artış oldu. 24 uçağımızda olsa sene başındaki bütün hedeflerimizde tutacak. Ayrıca bu yıl 10 binden fazla kişiyi istihdam ettik. Önümüzdeki yılda alımlara devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

YÜZDE 90 ZAMANINDA KALKIŞ ORANINA ULAŞTIK

İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınmalarının üzerinden altı ay geçtiğine belirterek gelinen noktayı değerlendirdi: Yeni havalimanına nisan ayında taşındık. Sadece lojistik maliyeti 20 milyon lirayı buldu. 12 saat uçuşlara ara verdik. Ardından tam kadro 7/24 uçmaya devam ettik. Nisan ayında kademe kademe kapasite artırdık. Kısa bir süre içerisinde yüzde 100'e ulaştık. İki aylık bir süre içerisinde zamanında kalkış performansımızı yüzde 85'in üzerine taşıdık. Şu anda ise yüzde 90'ın üzerinde. Taşınmanın ardından yaklaşık 8 haftalık bir süre sonra bayram operasyonu yaptık. Yaklaşık 2 milyon yolcu taşıdık. Aycı yeni havalimanının transit yolcular tarafından da çok beğenildiğini sözlerine ekledi.

25 UÇAĞI ÇEKİP DIŞ HATLARA KOYDULAR, BİLET FİYATLARI ARTTI

Tavan fiyat uygulamasını da değerlendiren Aycı “450 liralık tavan fiyat bizim için makul. Ama 2020 yılının ikinci yarısında yetersiz kalacaktır çünkü maliyetlerimizin yüzde 83'ü döviz endeksli” dedi. Bilet fiyat artışlarına yönelik eleştirilere de cevap veren İlker Aycı, yurt içi yerleşik firmaları işaret etti. Aycı, geçtiğimiz yıl belirlenen tavan fiyatın yetersizliği sebebiyle yerli hava yolu şirketlerinin yurt içindeki kullandığı 20-25 uçağı daha kârlı olduğu için yurt dışı operasyonlarında kullanmaya başladığını belirterek şunları söyledi: Fiyatların yükselmesinin nedeni de bu. Biz hiçbir zaman içerideki uçakları çekelim, para kazandığımız illere uçalım demedik. Salt kâr amacıyla hareket etmedik. Uçabildiğimiz tüm havalimanlarına uçuyoruz. Bazı yerlerdeki uçuşları azaltmamızın sebebi ise 24 adet Boeing Max uçağının uçamaması. Bundan dolayı bazı hatlarda yurt dışı operasyonlarında yüzde 60, yurt içinde yüzde 40 daralma yaşadık. Oysa diğer hava yolu firmaları filolarında Max'lar bulunmadığı hâlde bazı iç hak uçuşlarını kesti. Bunu izah etmeliler. Umarım bu konuda tedbir alınır. Çünkü haksız rekabete yol açıyor. Sadece THY'nin hedef gösterilmesi doğru değil. Madalyonun iki yüzünü bakmadan THY'yi hedef gösteriyorlar. Sosyal medya üzerinden saldırıp meclise taşıyorlar. Meclis'te neden şirketlerin 20-25 uçağı çekmesini konuşmuyorlar. Herkes her gerçeği biliyor.

YENİ PİST İLE İÇ HATLARDA TAKSİ SÜRESİ 15 DAKİKA AZALACAK

İstanbul Havalimanı'nda yeni pistin gelecek yıl haziran ayında açılmasını beklediklerini dile getiren Aycı, bunun iç hat taksi sürelerini ciddi anlamda kısaltacağını söyledi. Aycı “Yeni pist inşaallah gelecek yıl haziran-temmuz ayı gibi devreye girecek. İGA hazirandan önce de devreye alınabileceğini söylüyor. Eğer pist nisan-mayıs gibi yüksek sezonda hazır olursa operasyonel ve kârlılık anlamda çok büyük katkı olur. Bu pist yapıldığında özellikle iç hatlarda büyük bir rahatlama sağlayacak. Şuan iç hatlarda taksi süresi 18-19 dakikalara indirdik. İlk başladığımızda 28-29 dakikaydı. Yeni pist ile bu 14-15 dakikaya kadar inecek” diye konuştu.

BU YIL 4 MİLYON DAHA AZ YOLCU TAŞIYACAK

THY Boeing Max krizi sebebiyle yıl sonu hedeflerini aşağı yönlü revize etti. Buna göre;

¥ Yüzde 7,5-8 olan kapasite artışını yüzde 4'e çekti.

¥ İlave 5 milyon yolcu hedefini 1 milyona çekti. Böylece yıl sonu yolcu hedefi 80 milyondan 76 milyona geriledi.

¥ Gelir beklentisinde 600 milyon dolar revizyona giderek 14,1 milyar dolardan 13,4 milyar dolara çekti.

Türkiye Gazetesi