İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY'den koronavirüs kararı! 14 iç hat uçuşunu durdurdu

THY'den koronavirüs kararı! 14 iç hat uçuşunu durdurdu
THY'den koronavirüs kararı! 14 iç hat uçuşunu durdurdu

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayoluyla çıkışların da 15 gün süreyle geçici durdurulacağı gerekçesiyle THY’nin İç hatlarda 14 büyükşehre yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerinin 20 Nisan tarihine kadar iptal edileceğini açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan araç giriş-çıkış yasağının uygulanacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 14 büyükşehre kısıtlı sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları da bu konuda yeni bir düzenlemeye gitti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada kısıtlı seferlerin 20 Nisan'a kadar iptal edileceğini açıkladı. Ekşi paylaşımında, “Korana virüs salgını mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir” ifadelerine yer verdi.

Ferhat Yasak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.