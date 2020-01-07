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THY'den Sabiha Gökçen'den uçamayan yolcuları için İstanbul Havalimanı'nda ek sefer

THY'den Sabiha Gökçen'den uçamayan yolcuları için İstanbul Havalimanı'nda ek sefer
THY'den Sabiha Gökçen'den uçamayan yolcuları için İstanbul Havalimanı'nda ek sefer

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na ek seferler planladı. Yolcuların mağdur olmaması için koyulan ek seferlerle ilgili olarak Türk Hava Yolları yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkmasının ardından uçuşlar durdurulmuştu. Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.

Yolcuların mağdur olmaması için böyle bir karar alan şirket, ek seferler ile seyahat edecek yolcularına kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde;

Tk 6965 Ankara-İstanbul
Tk 6963 Antalya-İstanbul
Tk 7787 İzmir- İstanbul
Tk 7783 Diyarbakır- İstanbul
Tk 7789 Samsun- İstanbul
Tk 7785 Trabzon- İstanbul

Tuncer Cengiz
 

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