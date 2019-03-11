İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY'den taşınma açıklaması

THY'den taşınma açıklaması
THY'den taşınma açıklaması

Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı’na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan’da taşınıyor. THY, taşınma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. THY, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere” denildi. 

Tuncer Cengiz


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.