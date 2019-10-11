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THY'den “unutulan eşya satışı” iddiasına yalanlama

THY'den “unutulan eşya satışı” iddiasına yalanlama
THY'den “unutulan eşya satışı” iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde yayılan ‘THY, uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya ve internet ortamında unutulan eşyaların satışa çıkarıldığı iddiaları yalanlandı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini Türk Hava Yolları uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profiller tespit edilmiştir. Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Ferhat Yasak

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