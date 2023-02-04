THY'nin 238 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını seferlerde iptallerin olabileceğine karşın uyarmıştı.

Yapılan uyarının ardından THY İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 238 seferini iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler'' ifadelerine yer verildi.

Lokman Sarıkurt

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