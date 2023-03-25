THY'nin Almanya uçuşlarına grev engeli: 49 sefer iptal edildi

Almanya'nın Köln, Frankfurt, Nürnberg, Hamburg, Hannover, Bremen ve Stuttgart şehirlerinde yapılacak grev nedeniyle THY Basın Müşavirliği bu kentlere yapılması planlanan seferlerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ‘'26 Mart Pazar günü 3 sefer, 27 Mart Pazartesi günü 46 sefer olmak üzere karşılıklı 49 sefer iptal edilmiştir'' denildi.

Lokman Sarıkurt

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.