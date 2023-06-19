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THY'nin İtalya seferlerine grev engeli: 6 sefer iptal edildi

THY'nin İtalya seferlerine grev engeli: 6 sefer iptal edildi
THY'nin İtalya seferlerine grev engeli: 6 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları İtalya’da yer hizmeti çalışanlarının yapacağı grev nedeniyle İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya yarın yapacağı karşılıklı seferleri iptal ettiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle Milano ve Bergamo uçuşlarında bazı seferleri iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Milano ve Bergamo uçuşlarında yarın için planlanan 6 seferin iptal edildiği bildirildi. THY'nin iptal edilen seferleri şu şekilde: TK1873 İstanbul-Milano, TK1874 Milano-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896-Milano-İstanbul; AnadoluJet'in ise TK7794 Sabiha Gökçen Havalimanı-Bergamo, TK7795 Bergamo-Sabiha Gökçen Havalimanı.

Lokman Sarıkurt
 

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