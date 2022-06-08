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THY'nin Paris seferine grev engeli

THY'nin Paris seferine grev engeli
THY'nin Paris seferine grev engeli

Türk Hava Yollarının yarın gerçekleştirmeyi planladığı Paris-İstanbul seferi, havalimanı çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle iptal edildi.

THY’nin Paris seferine grev engeli - Tıkla İzle

Avrupa'daki bazı ülkelerde yapılan grevle birlikte yaşanan personel azlığına bağlı olarak uçuş iptalleri yaşanıyor. İngiltere, Belçika ve Fransa'daki grevler nedeniyle birçok hava yolu şirketi çok sayıda seferlerini iptal etmek durumunda kaldı. Bu çerçevesinde THY'nin Paris seferi de grev engeline takıldı. Başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'nda Türkiye saatiyle 08.00-15.00 arasında yangınla mücadele ve acil durum ekiplerinin grev yapacak olması nedeniyle THY'nin TK 1830 sefer sayılı Paris-İstanbul seferi iptal edildi.

Ferhat Yasak
 

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