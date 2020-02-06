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THY'nin Sabiha Gökçen uçuşları normale döndü

THY'nin Sabiha Gökçen uçuşları normale döndü
THY'nin Sabiha Gökçen uçuşları normale döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde yaşanan uçak kazasının ardından buradaki uçuşlarını geçici olarak durduran Türk Hava Yolları (THY), uçuşların normale döndüğünü duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağının iniş sırasında pistten çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Yapılan çalışmalar neticesinde bu sabaha karşı uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte havayolu şirketleri yeniden uçuşlara başladı. THY, Sabiha Gökçen uçuşlarının normale döndüğünü duyurdu.

"Uçuşlarımız planlandığı gibi icra edilmektedir"

Konuya ilişkin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Yolları olarak, yaşanan olaydan duyduğumuz derin üzüntüyle; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı yolculara ve Pegasus ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş operasyonlarına yeniden açılmasıyla birlikte; uçuşlarımız planlandığı gibi icra edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

Ferhat Yasak
 

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