İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanı inişinde tehlike atlattı

THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanı inişinde tehlike atlattı
THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanı inişinde tehlike atlattı

THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanı inişinde tehlike atlattı. Uçağın iniş sırasında motor ve kanat kısmının piste sürttüğü bu sebeple saat 14.50'de yapılması planlanan Erzurum-Bursa seferinin iptal olduğu iddia edildi.

THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanı inişinde tehlike atlattı - Tıkla İzle

İddiaya göre, Bugün saat 14.50'de Erzurum - Bursa seferini yapacak olan THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanına iniş yaptığı sırada sorun yaşadı. Uçak içerisinde panik yaşayan bazı yolcuların iniş sırasında uçağın kanat ve motor kısmının piste sürttüğünü belirttikleri iddia edildi.
Aynı uçağın saat 14.50'de Bursa'ya yapacağı sefer THY tarafından iptal edildi. Bursa'ya gitmeye hazırlanan 300 yolcunun havaalanında bekledikleri THY'nin saat 18.40'ta aynı istikamete ek bir sefer koymaya hazırlandığı öğrenilirken aç susuz saatlerce bekleyen yolcular tepkilerini, video çekip sosyal medyalarında yayınlayarak dile getirdi.

Yolcular ilave sefer ile Ankara'ya gönderilecek
 

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan yapılması planlanan Bursa seferi THP uçağının piste inişi sırasında etkili olan rüzgar nedeniyle kanadının piste sürtünmesi nedeniyle iptal edildi. Yolcular iptalin ardından görevlilerle görüşmeleri sırasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Yolcular ek konulan sefer ile Ankara'ya gidecekler.
Teknik arıza yapılan uçak ise havaalanında parka alınarak onarım çalışmalarına başlandı.

Süleyman Aydın
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.