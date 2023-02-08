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Tıbbi malzemeler askeri gemi ile gönderildi

Tıbbi malzemeler askeri gemi ile gönderildi
Tıbbi malzemeler askeri gemi ile gönderildi

Muğla’dan deprem bölgesine tıbbi malzemeler ve iş makineleri askeri gemilerle gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Muğla Valiliği koordinesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığının desteği ile ambulans, iş makineleri, tıbbi yardım ve diğer yardım malzemeleri askeri gemilerle deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkan askeri gemilerde ilaç, serum, sargı bezi, enjektör, pansuman malzemesi, oksijen maskesi, alçı/atel, elastik bandaj, boyunluk, muayene eldiveni, cerrahi eldiven, pamuk, hasta alt bezi gibi tıbbi malzemeler; bebek maması, bebek bezi, battaniye, biberon, ısıtıcı, kışlık kıyafetlerden oluşan insani araç gereçler, ambulanslar ve iş makineleri de bulunuyor.

Bekir Tosun

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