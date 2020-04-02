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Tıbbi tanı kitlerinin ithalatı izne bağlandı

Tıbbi tanı kitlerinin ithalatı izne bağlandı
Tıbbi tanı kitlerinin ithalatı izne bağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Covid-19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliğimizle Covid-19'un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin ithalatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirilecektir. Sağlık Bakanlığının yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacaktır. Böylece Covid-19'un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Emin Kuvat
 

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