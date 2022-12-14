Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değeri yüzde 36,77 oranında artırıldı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı. Ayrıca fiyat korumalı ürünlerde barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranlarında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 Türk Lirası ve diğer ürünlerde 19,39 oldu. Yeni barem değerleri ise kararın yayımı tarihinden bir gün sonra geçerli olur.

Mehmet Kalay



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