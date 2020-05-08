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Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Tunus'a indi

Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Tunus'a indi
Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Tunus'a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Tunus'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied'e hitaben yazdığı mektup yetkililere teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Tunus'a indi. Uçaktaki malzemeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied'e hitaben yazdığı mektup yetkililere teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunus'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied'e hitaben yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi" denildi.

Mehmet Kalay

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