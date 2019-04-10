İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama hastaneye kaldırıldı

Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama hastaneye kaldırıldı
Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama hastaneye kaldırıldı

Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama göğüs enfeksiyonu rahatsızlığı ile Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hastaneye kaldırıldı.

Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama göğüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Lama'nın özel sekreteri Tenzin Taklha yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki Tibetli Budist rahibin Yeni Delhi'de gençlik liderleriyle yaptığı toplantıdan sonra sorun yaşadığını söyledi. Taklka, “Doktorlar göğüs enfeksiyonu teşhisi koydu. Bunun için tedavi ediliyor. Durumu şimdi stabil. Hastanede iki üç gün tedavi görecek” şeklinde açıklama yaptı. 

Dalai Lama olarak bilinen Tenzin Gyatso'nun Tibet'ten Hindistan'a sürgün olarak gelmesinin üzerinden 60 yıl geçti. Lama, o zamandan beri milyonlarca Tibetli Budist tarafından saygı görüyor. Hindistan ise Lama'yı resmen “en saygın ve onur konuğu” olarak nitelendiriyor.  

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.