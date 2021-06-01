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Ticaret Bakanı Muş, 3 Haziran'da KKTC'yi ziyaret edecek

Ticaret Bakanı Muş, 3 Haziran'da KKTC'yi ziyaret edecek
Ticaret Bakanı Muş, 3 Haziran'da KKTC'yi ziyaret edecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek. Muş'un ziyaretleri kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor.

Bakan Muş'un ziyaretleri çerçevesinde KKTC'de yerleşik firmalar ile yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirileceği öğrenildi.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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