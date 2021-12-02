Ticaret Bakanı Muş: 'Dış ticaret açığımız geçen yıla göre 39,2 milyar dolara gerilemiştir'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından satrıbaşları:

"Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri göstermektedir ki ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz."

"Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir."

"İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar dolar olmuştur. Ocak-kasım dönemi ithalatımız 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

"Üretimin, yatırımın, istihdamın artışıyla aziz milletimiz geleceğine daha güvenle bakacaktır. Birileri her gün ayrı bir felaket senaryosu yazarak piyasalara ve halkımıza güvensizlik pompalamaya çalışmaktadır."