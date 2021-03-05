Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Pekcan, beraberindeki heyetle birlikte KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüştü. Bakan Pekcan ve Sennaroğlu'nun Meclis Şeref Salonu'ndaki görüşmesinde, KKTC Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis Divan Başkanlığına üye Milletvekilleri Erek Çağatay ve Aytaç Çaluda ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

Görüşmeye Bakan Pekcan'ın heyetinde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Pendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de hazır bulundu.

Emir Abdurrahman Bulut