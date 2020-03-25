Ticaret Bakanı Pekcan: 'Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık'

Ticaret Bakanı Pekcan:"Koronavirüse yönelik aldığımız tedbirler kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla, Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık. Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık. Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık. Koronovirüs tedbirleri kapsamında yapılan ve bugün yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararlarında söz konusu değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları hayırlı olsun."