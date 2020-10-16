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Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türk firmaları, Libya'da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek'

Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türk firmaları, Libya'da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek'
Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türk firmaları, Libya'da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı'nın 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek, "Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya’da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya'da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya'nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu Karar'ın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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