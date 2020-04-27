Ticaret Bakanı Pekcan'dan önemli açıklamalar

Ticaret Bakanı Pekcan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin, Türkiye'ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla, 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verilecek”

"Sağlık kontrollerinde herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu şoförlerin, her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilecek"

"Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek"