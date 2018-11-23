Ticaret Bakanı Pekcan'ın gözyaşları

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Üsküdar Lisesinde bir programa katıldı. Burada Bakan Pekcan'ın daha önce almış olduğu taktir belgeleri kendisine takdim edildi. Programda bir de Bakan Pekcan için sürpriz vardı. Bakan Pekcan'ın vefat eden babası Rıza Kadayıfçı'nın 48 yıl önce okula yazdığı mektup okundu. Kadayıfçı'nın kızının başarılarından dolayı okula teşekkürlerini ilettiği mektup sahnede okundu. Mektuptan daha önce haberi olmayan Bakan Pekcan gözyaşlarına boğuldu.

“Babamın vefatından sonra ondan mektup almış gibi oldum”

Mektup okunduğu sırada gözyaşlarını tutamayan Bakan Pekcan, “Benim babam 1998 yılında vefat etti. Babamın vefatından sonra ondan mektup almış gibi oldum. Böyle bir mektup yazdığından hiç haberim olmadı. Hiç bahsetmedi, hiç bilmiyordum. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan'ın babasının yazdığı mektup şöyle:

“Üsküdar Kız Lisesi İstanbul,

Okulunuz 1D sınıfında 1223 numaralı Ruhsar Kadayıfçı'nın babası olup, 1969-70 ders yılı 1. dönem süresince gösterdiği başarıya binaen tanzim edilen başarı belgesini kızım vasıtasıyla almış bulunmaktayım. Kızımın bu başarısını siz idareci ve öğretmenlerinin yüksek alaka ve samimiyetinin eseri olduğu tarafımca şüphesizdir. Bu başarının ilelebet devamında yine sizlerin yüksek yardımına ihtiyaç vardır. Bu sebeple kızımın halde ve istikbalindeki başarılarından muzahir olacağınızdan şüphe yoktur. Bir vesileyle bize intikal eden belge için hepinize sonsuz teşekkür ve en derin saygılarımla efendim.”