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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: En yüksek aylık ihracat, 2020 yılı Aralık ayında 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: En yüksek aylık ihracat, 2020 yılı Aralık ayında 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: En yüksek aylık ihracat, 2020 yılı Aralık ayında 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, en yüksek aylık ihracatın, 2020 yılı Aralık ayında 17,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Pekcan: “İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık ayında yüzde 79,6 iken, altın ticareti hariç tutulduğunda bu oran yüzde 86,8'e ulaşmıştır. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 iken, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir. İhracatın oranı son çeyrekte yüzde 81 olup, altın hariç tutulduğunda yüzde 89,4 olarak kaydedilmiştir"

"Ülke bazlı ihracat rakamlarımız açısından bazı rekorlar gerçekleşmiştir. 2020 yılında ülkelere göre ihracatta, ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. Bunlardan ilk 3'ü sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olmuştur.”

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